سيدة تضع 4 توائم بولادة طبيعية

جدة – مهند قحطان

وضعت سيدة أربع توائم في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وكان قسم الطوارئ في المستشفى استقبل المرأة وهي تعاني من مخاض الولادة، وللتو استطاع فريق طبي التعامل بنجاح مع الحالة، وذلك بعد أن اظهرت الفحوصات والأشعة أنها حامل بأربع توائم رغم أنها لم تكمل شهرها التاسع، ولم تكن تدري أنها حامل بهذا العدد من الأجنة ،

كما أنه ليس لديها ملف طبي أو متابعة للحمل بالمستشفى،وعلى الفور تم نقلها إلى قسم التوليد وبفضل من الله استطاع الفريق الطبي من السيطرة على النزيف وتوليد الأم ولادة طبيعية دون حدوث أي مضاعفات.

يذكر أن وزن المولود الأول يبلغ 2,8 كيلوجرام و الثاني 2.5 كيلوجرام، فيما يبلغ وزن الثالث 2,3 كيلوجرام ، في حين بلغ وزن الأخير 1.5 كيلوجرام .وأوضحت صحة جدة أن الأم والأطفال يتمتعون بصحة جيدة.