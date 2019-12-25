رئيس هيئة الرياضة يعتمد خمسة اتحادات جديدة

جدة : البلاد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عددًا من القرارات بتأسيس خمسة اتحادات وتعيين رؤساء لها.

وتضمّنت القرارات الجديدة لسمو رئيس مجلس الإدارة ما يلي:

– تأسيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة، وتعيين الأستاذ علي بن صالح بن عون آل زائد الغامدي رئيسًا للاتحاد.

– تعديل مسمى الاتحاد السعودي لكرة القاعدة، ليكون الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، وتعيين الأستاذ نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيسًا للاتحاد.

– تعيين الأستاذ محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيسًا للاتحاد السعودي للهوكي.

– تعيين الأستاذ يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيسًا للاتحاد السعودي للاكروس.

– تعيين الأستاذ علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيسًا للاتحاد السعودي للركبي.

وتهدف قرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى خدمة هذه الألعاب في المملكة، وتحقيق انتشار ممارسة المجتمع للرياضة؛ بما يسهم في رفعة العَلَم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.