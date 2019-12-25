الرياضة صحة و عافية

تعرف على أفضل نظام غذاء صحي للرياضيين

امنية رشادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1441 هـ      25 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

  يعتقد البعض أن التقليل في عدد الوجبات والتقليل من الطعام يكسبهم جسما رشيقا وحياة صحية ومتوازنة ، ولكن للحصول على جسد رياضي ورشيق يجب اتباع نظام غذائي صحي .

ويجب ان يحتوي الطعام على الاحتياجات الغذائية من مواد دهنية وبروتينية ومواد كربوهيدراتية والأملاح المعدنية والفيتامينات

و يكون الغذاء متنوعًا لضمان حصول الجسم على الاحتياجات الغذائية المختلفة ويجب أن 

  • يحتوي على كمية كافية من الماء والألياف لمنع الإمساك

  • يكون خاليًا من الميكروبات المسببة للأمراض وأن يكون خاليًا من المواد السامة الضارة بالصحة

  • يتناسب بقدر الإمكان مع العادات الغذائية

  • يتناسب الغذاء والحالة الاقتصادية

  • يتناسب الغذاء مع سن الإنسان واحتياجاته

  • يتناسب الغذاء والحالة المرضية للإنسان

  • الغذاء مناسب للحالة الفسيولوجية للجسم

  • فمثلًا الغذاء اللازم للجسم السليم يختلف عن الغذاء اللازم في فترة النقاهة

  يجب أن يتناسب الغذاء مع نوع الإنسان فالذكور يحتاجون إلى كمية أكبر من السعرات الحرارية أكثر من الإناث

omneia rashad

كتب بواسطة

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