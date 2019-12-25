تعرف على أفضل نظام غذاء صحي للرياضيين

يعتقد البعض أن التقليل في عدد الوجبات والتقليل من الطعام يكسبهم جسما رشيقا وحياة صحية ومتوازنة ، ولكن للحصول على جسد رياضي ورشيق يجب اتباع نظام غذائي صحي .
ويجب ان يحتوي الطعام على الاحتياجات الغذائية من مواد دهنية وبروتينية ومواد كربوهيدراتية والأملاح المعدنية والفيتامينات
و يكون الغذاء متنوعًا لضمان حصول الجسم على الاحتياجات الغذائية المختلفة ويجب أن
-
يحتوي على كمية كافية من الماء والألياف لمنع الإمساك
-
يكون خاليًا من الميكروبات المسببة للأمراض وأن يكون خاليًا من المواد السامة الضارة بالصحة
-
يتناسب بقدر الإمكان مع العادات الغذائية
-
يتناسب الغذاء والحالة الاقتصادية
-
يتناسب الغذاء مع سن الإنسان واحتياجاته
-
يتناسب الغذاء والحالة المرضية للإنسان
-
الغذاء مناسب للحالة الفسيولوجية للجسم
-
فمثلًا الغذاء اللازم للجسم السليم يختلف عن الغذاء اللازم في فترة النقاهة
يجب أن يتناسب الغذاء مع نوع الإنسان فالذكور يحتاجون إلى كمية أكبر من السعرات الحرارية أكثر من الإناث