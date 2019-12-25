بالصور.. استعادة أراض حكومية بمساحة 13 ألف متر بمكة

مكة المكرمة : البلاد

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تجاوزات أقيمت على أراض حكومية بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

وبين رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بمنطقة العكيشية خلف مخطط ولي العهد (9-ط) بمساحة إجمالية بلغت 13 ألف متر مربع، مؤكداً أن حملات إزالة التعديات مستمرة كما تتم مراقبة الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة، للحد من الظواهر السلبية، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.