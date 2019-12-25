“الشورى” يطالب هيئة النقل بدراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين

البلاد : متابعات

وجه أعضاء بمجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الأربعاء) عدة مطالبات لهيئة النقل السعودية، أبرزها دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين، وزيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

وطالب عضو الشورى د.إياس الهاجري الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

بينما رأى د. عبدالعزيز الحرقان أهمية إيجاد سكة حديد من مدينة الرياض وتمتد إلى مدينتي جدة ومكة المكرمة ، مشيراً إلى أن خدمات النقل بالسكك الحديدية لا يخدم احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته د. خالد الدغيثر أن تقرير الهيئة العامة للنقل لم يتضمن معلومات عن تخصيص سكك الحديد ، متسائلاً عن إمكانية طرح شركة “سار” للاكتتاب ، وتخصيص “قطار الحرمين”.

بدوره دعا أ.عطا السبيتي الهيئة العامة للنقل بأن تتولى دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين ، والنظر في بدائل مناسبة لمعالجة أوضاعهم , فيما طالب م. مفرح الزهراني الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع أمانات المناطق لتخصيص أراضي لنقل الركاب والبضائع بين المدن.