الشرقية على موعد مع الكسوف الحلقي

الدمام ــ حمود الزهراني

تشهد المنطقة الشرقية مع شروق شمس يوم غد الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس، فيما يشاهد جزئيا بنسب متفاوتة في بقية مناطق المملكة، حيث ستشرق الشمس في سماء المنطقة الشرقية، ومعظمها يختبئ وراء القمر. وهي حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي، تُسمى “الكسوف الحلقي”.

وقال مساعد مدير عام مركز سايتك وليد الرشيد بأن مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سيشارك في رصد المشاهدة الفلكية للكسوف في مدينة الأحساء باستخدام المناظير الفلكية المتوفرة في المرصد الفلكي بمركز سايتك وتوفير النظارات الخاصة بالكسوف لتوزيعها على الزوار مع الشرح العلمي عن الظاهرة في موقع جبل الأربع بالأحساء.

من جانبه، حذر الباحث الفلكي الدكتور علي الشكري المشرف على مرصد سايتك من عدم النظر بصورة مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي أو الجزئي مهما صغر الجزء المضيء الظاهر منها.

يذكر أن كسوف الشمس الحلقي النادر، هو ظاهرة فلكية، يغطي فيها قرص القمر منتصف قرص الشمس، فلا يبقى ظاهراً منها سوى حلقة رفيعة تحيط بالقمر.وسيبدأ مسار الكسوف الحلقي مع شروق الشمس في المملكة في منطقة تبعد حوالي 180 كيلو مترا غرب مدينة الدمام، وستكون أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف الحلقي، هي مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.