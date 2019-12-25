اكتشاف سمكة تسير بقدمين

نيومكسيكو ـ وكالات

اكشف العلماء نوعاً جديدا من الأسماك قادرا على المشي باستخدام الزعانف كأقدام، وذلك على عمق 3 آلاف قدم قرب جزيرة صغيرة في خليج المكسيك.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، جاء هذا الاكتشاف نتيجة رحلة استغرقت عاماً بحث خلالها العلماء عن أسماك نادرة في أعماق البحار. أطلق العلماء على السمكة اسم “شايفير أنغلرفيش”، وهي بطول متر ونصف المتر وتزن 50 كيلوجراماً، وتتميز بجلد سميك ومرقط بنمط يسمح لها بالاختباء والتماهي مع ألوان بيئتها في الأعماق، وتعد قدرة السمكة على تناول طعام يفوق وزنها، أحد الصفات التي ميزتها عن أنواع أخرى.

وكانت جزر دراي تورتوغاس، في ولاية فلوريدا، المحطة الأخيرة لرحلة استكشافية أطلقها المكتب الوطني للبحوث واستكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحميات والغلاف الجوي، واستمرت لعام.

ويعد قاع البحر في هذه المنطقة غنياً بالموائل، إضافة إلى خصائصه الجيولوجية الفريدة من نوعها، وستمكن بيانات من هذه الحملة العلماء والمديرين من فهم أفضل للتنوع وتوزيع موائل المياه العميقة في هذه المنطقة، مما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة الموارد.