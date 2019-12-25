ارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين أبرز أعراض الفشل الكلوي للنساء

تصاب العديد من النساء بمرض الفشل الكلوي دون معرفة أو وعي منها بخطورة المرض وأن أعراضه تتشابه وأمراض أخرى كارتفاع الضغط والشعور بآلام الصدر.

ونوضح فيما يلي بعض أعراض الفشل الكلوي عند النساء..

– الغثيان والقيء، وفقدان الشهية

– التعب والضعف

– تواجه النساء المصابات مشاكل في النوم وارتفاع ضغط الدم

– تغييرات في مقدار التبول

– تورم القدمين والكاحلين

– ضيق في التنفس نتيجة تراكم السائل في الرئتين

ومن مضاعفات الفشل الكلوي عند النساء

– مضاعفات مرتبطة بالحمل مثل تسمم الحمل وهو أحد مضاعفات الحمل، الناجم عن قصور المشيمة، حيث يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى لدى الأم، كما أن الضرر لا يتوقف على صحة الأم فقط ولكن النساء المصابات بأمراض الكلى يواجهن وفاة الجنين داخل الرحم.

– الإجهاض والتشوهات حيث إن أي نوع من أمراض الكلى الموجودة مسبقًا في الأم له تأثير سلبي على الحمل وقد يشكل تهديدًا لصحة الأم والجنين بما فيها الإجهاض التلقائي والتشوهات.

– مرض العظام ، حيث إن واحدة من الوظائف الرئيسية للكلية هي إنتاج الهرمونات، مثل فيتامين (د) النشط، وهو أمر مهم للحفاظ على قوة العظام، لذلك تحتاج النساء اللاتى يعانين من مرض الفشل الكلوى إلى مكملات إضافية من الكالسيوم وفيتامين (د) لمنع ترقق العظام وهشاشة العظام من أمراض الكلى.

– تواجه النساء مرض الاكتئاب، فـ الاكتئاب شائع لكل شخص يعاني من مرض مزمن، حيث أظهرت الدراسات أن واحدة من كل أربع نساء يتعرضن للغسيل الكلوى كان نتيجة فحصهن إيجابيا بشأن تعرضهن للاكتئاب.