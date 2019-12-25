إيطالي مهدد بالقتل.. والسبب قطة

روما ـ وكالات

تلقى رئيس إحدى البلديات الإيطالية في جنوبي البلاد سلسلة من الإهانات والتهديدات بالقتل، لإعلانه رفضه التام لإقامة أو حتى المشاركة في المظاهرة التي ينظمها نشطاء من حقوق الحيوان، للتظاهر ضد إحدى السيدات بسبب قتلها قطة.

وتلقى أنطونيو توتولو، رئيس بلدية لوتشيرا الواقعة في مقاطعة فودجا الإيطالية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيلا من الإهانات والتهديدات بعد إعلان موقفه الرافض لإقامة المظاهرة أو المشاركة بها، بحسب موقع “فان بيدج” الإيطالي. وينوي مجموعة من النشطاء المهتمين بحقوق الحيوان القيام بالمظاهرة يوم الجمعة القادم ، تعبيراً عن غضبهم بسبب قتل مالكة أحد المتاجر قطة صغيرة بعصا، في الشارع نفسه الذي يقع فيه متجر السيدة.