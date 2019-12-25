أعراض (الهوس الاكتئابي) أو الاضطراب ثنائي القطب

يعاني الشخص المصاب بالهوس الاكتئابي، أو ما يعرف باضطراب ثنائي القطب، من انفعالات شديدة غير متناسبة، وفي بعض الأحيان يجد صعوبة في السيطرة عليها، فقد يعيش الشخص المصاب بهذا الاضطراب أحداث حياته اليومية بشعور عميق وشديد من الحزن أو بمشاعر السعادة القصوى وتتكرر هذه الحالة أكثر من مرة، وتختلف حالة الانفعالات من شخص لأخر.
ويجد الشخص المصاب بهذا الاضطراب صعوبة في الوفاء بالتزاماته المهنية والعائلية والاجتماعية، كما يمر الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب بفترات يختلف فيها مزاجه بشكل كبير وتسمى هذه الفترات “نوبات” وهناك نوعان منها (نوبة الهوس) وهى فترة من الإثارة الشديدة والطاقة وتستمر لمدة لا تقل عن أسبوع ، والثانية هى نوبة الاكتئاب.
أما عن الأعراض فهى كالتالي
1/ الشعور بالسعادة والسرور الشديد أو النقيض المفرط.
2/ فرط النشاط والانفعال.
3/ فرط تعظيم الذات.
4/السرعة في الكلام،
5/ زيادة كبيرة في عدد الأنشطة المهنية والعلمية والجتماعية أو العائلية.
6/ انخفاض الحاجة إلى النوم.
7/ التفكير الزائد عن الحد وتسارع الأفكار .
8/ التشتت الكبير وعدم القدرة على التركيز.
9/ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تجلب لهذا المريض المتعة مثل القيام باستثمارات مالية قد تسبب عواقب وخيمة أو القيام بسلوكيات جنسية خطيرة أو الشراء دون تفكير وسيطرة.