ولادة ناجحة لأم حامل بـ4 توائم بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

تعامل فريق طبي في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة بنجاح مع حالة إمرأة حامل حضرت لقسم الطوارىء و هي تعاني من آلام المخاض الحادة ، حيث أظهرت الفحوصات و الأشعة حملها ب ٤ توائم مع العلم أنها لم تكمل شهرها التاسع ( 35 ) أسبوع

و لم تكن تعلم المرأة أنها حامل بهذا العدد من الأجنة ، و ليس لديها ملف طبي أو متابعة للحمل بالمستشفى

و على الفور تم نقلها لقسم التوليد و بفضل الله إستطاع الفريق الطبي من السيطرة على النزيف و توليد الأم ولادة طبيعية دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد ، حيث أنجبت أربعة توائم أصحاء ، بلغ وزن الأول 2,8 kg و الثاني 2.5 kg ، و الثالث 2,3 kg ، في حين بلغ وزن الأخير 1.5 kg .

وأوضحت صحة جدة أن الأم و الأطفال يتمتعون بصحة جيدة ولله الحمد و سيتم خروجهم بعد الإطمئنان التام عليهم .