مجموعة د.سليمان الحبيب تفوز بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي

البلاد : متابعات

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي 2019م عن فئة المنشآت الصحية . جاء ذلك خلال حفل إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى، والذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركات عديدة ونوعية على فئات الجائزة الثلاث، وهي المنشآت الصحية، والممارسون الصحيون، وأفراد المجتمع والمؤسسات . فازتالطبية بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي 2019م عن فئة المنشآت الصحية . جاء ذلك خلال حفل إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى، والذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركات عديدة ونوعية على فئات الجائزة الثلاث، وهي المنشآت الصحية، والممارسون الصحيون، وأفراد المجتمع والمؤسسات .

وقد تفضل معالي الدكتور توفيق الربيعة بتسليم الجائزة الأولى للدكتور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية ،وتسلم الجائزة الثانية الدكتور أيمن الخضراء المدير الطبي لمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي وذلك بحضور مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالاله الهوساوي وممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية والخاصة .

من جهته قال د. العُمري أن كافة الكفاءات الطبية بالمجموعة يشعرون بالفخر والإعتزاز بأن تتوج نجاحاتهم وعملهم الدؤوب بهذه الجائزة التي تؤكد الحرص على خلق بيئة صحية مثالية بمستشفيات المجموعة بما يضع سلامة وتحسين تجربة المرضى في قمة أولوياتها ، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 واستراتيجية وزارة الصحة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سلامة المرضى هدف رئيس في استراتيجية المجموعة والتي تسعى على الدوام لتحقيقه ، وطرح أفكار جديدة تساهم في تطوير القطاع الصحي والنهوض به وتقديم رعاية صحية أكثر أمانا ، من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع معدلات الآمان في النظام الصحي السعودي.

وأضاف د. العمري أن الجائزة التي حصلت عليها المجموعة هي عن فئة المنشآت الطبية بموجب المشروع المقدم من إدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية عن تقنين استخدام المضادات الحيوية والذي تم تطبيقه في كافة مستشفيات المجموعة منذ ثلاث سنوات وحقق نجاحاً منقطع النظير مما أثمر عن الحد من الإصابة بالبكتريا المقاومة للمضادات الحيوية .

في حين قال د.أيمن الخضراء المدير الطبي لمستشفى التخصصي أن الجائزة الثانية التي حصلت عليها المجموعة متعلقة بالمشروع الذي قٌدم عن تحسين الخدمات الطبية المرتبطة بخفض نسب تنويم المرضى المفاجئة في أقسام العناية الحرجة وإحداث نقلة نوعية بها ،حيث فازت مستشفيات المجموعة بالمرتبة الأولى على صعيد المملكة ودول الخليج من بين المشاركين الذين وصلوا إلى 390 مستشفى ومنشأة صحية بعد أن خضع الجميع لتقييم شامل وفحص دقيق من قِبَل فريق يضم نخبة من المحكمين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في سلامة المرضى.