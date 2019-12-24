كيس النوم يحمي الرضيع من متلازمة الموت المفاجئ

نشرت مجلة kinder الألمانية تقريرا حول طريقة النوم الصحيحة للرضع حديثي الولادة، وأفادت أن الطفل الرضيع يحتاج إلى كيس نوم لحمايته من خطر ما يعرف بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.
وأضحت المجلة أن خطر الموت المفاجئ يهدد الرضيع أثناء النوم بسبب انزلاقه تحت غطاء السرير، ومن ثم يتعرض للاختناق، وهو ما لا يحدث عند ارتداء كيس النوم.
وأضافت أن كيس النوم يعمل على تدفئة الرضيع بشكل مثالي يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة، مشيرة إلى ضرورة اختيار موديل ذي مقاس مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة وتسمح بامتصاص الرطوبة سريعا وتصريفها مجددا.