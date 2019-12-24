شتاء طنطورة… رحلات عبر الزمن

جدة ـ عبد الهادي المالكي

شهدت محافظة العلا مؤخرا استعادة تفاصيل التراث، والحياة القديمة، وذلك حينما اجتمعوا حول الطنطورة – المزولة الشمسية التاريخية في العلا، للاحتفال بدخول مربعانية الشتاء وبدء موسم الزراعة بحضور قادة مجتمع العلا وممثلي الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

من ناحية آخرى تتواصل هذه الأيام فعاليات الحدث الثقافي والتراثي والفني الأبرز في محافظة العلا، حيث الموسم الثاني من شتاء طنطورة والذي يستمر حتى 7 مارس 2020 ليأخذ الزوّار في رحلة عبر الزمن من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الفريدة في العلا شمال غرب السعودية.

وعلى مدى 12 أسبوعًا ستشهد طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، وذلك تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، إذ ظلت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ. وتقام مجموعة من العروض المفتوحة على مسرح “مرايا” الذي يمثل تحفة فنية معمارية حديثة، ويتسع لنحو 500 شخص، ويمتاز باحتوائه على نظم صوتية متقدمة عالية الجودة، تُضاهي تلك الموجودة في دور الأوبرا العالمية، وهو ما يؤهله لاستضافة حفلات من الطراز الرفيع لنخبة من أبرز الفنانين العالميين حيث سوف تشدو عزيزة جلال على المسرح بجانب عروض فنية استعراضية مثل عرض «جميل بثينة» الذي تقدمه فرقة «كركلا» الشهيرة علاوة على فعاليات أخرى مثل: سوق «وادي القرى»، والمتنزه الشتوي، وبلدة العلا القديمة.