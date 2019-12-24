رحيل قايد صالح بعد تأمين انتقال السلطة بالجزائر

الجزائر – البلاد

توفي رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بنوبة قلبية عن 80 عامًا، بعد 4 أيام من مشاركته في تنصب عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية، وكلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة.

وكان الفريق أحمد قايد صالح قد شارك، الخميس الماضي، في حفل تنصيب تبون احتضنه قصر الأمم في العاصمة، شكر خلاله الرئيس الجديد الفريق صالح على دوره في إتمام العملية الانتخابية بنجاح، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة سياسية جديدة على أسس شرعية دستورية.

يذكر أن صالح ولد في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994، ورقي إلى رتبة لواء في 5 يوليو 1993، وفي 1994 تم تعيينه قائدًا للقوات البرية، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش الجزائري، وتقلد رتبة فريق في يوليو 2006، ومنذ سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبًا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.