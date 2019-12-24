رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة “مستشارك 1”

مكة المكرمة : واس

أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مبادرة “مستشارك 1″، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة شهرين، إستضافة ذوي الخبرات.

وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل بن قاسم السميري أن المبادرة تهدف لإستضافة أكثر من 15 خبير ومتخصص في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية ” أكثر من 14 تخصصًا”، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى، مبيناً أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كافة العقبات وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.