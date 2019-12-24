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خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1441 هـ      24 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

صحيفة البلاد

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