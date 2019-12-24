بدر بن سلطان يزور مشروع تطوير “ذاخر” بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم, مشروع تطوير “ذاخر” بالعاصمة المقدسة، الذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ309 آلاف متر مربع، ويبعد عن المسجد الحرام 1.5 كيلومتر.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الجولة إلى شرح عن أهداف المشروع والرامية لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة وتحسين الربط المروري بالمناطق المجاورة وتوفير ممرات مشاه أمنة تساعد للوصول إلى المسجد الحرام، إضافة إلى توفير مسطحات خضراء.

واطّلع سموه على مرافق مشروع “ذاخر” الذي يضم مساكن تتسع لـ 250 ألف شخص، 85 فندقاً، و8 أبراج سكنية، و10 أبراج شقق مخدومة، وأسواق تجارية مغطاة ومفتوحة، و39 ألف غرفة، و10 آلاف موقف للسيارات.

ويذكر أن مساحة الطرق والساحات والأرصفة في مشروع “ذاخر” بحسب القائمين عليه تصل إلى 100ألف متر مربع، تمثل 35٪ من إجمالي أرض المشروع، فيما تُقدر أطوال الطرق به بـ 6 كلم, وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير” ذاخر” ‏بالعاصمة المقدسة مرحلته الأولى للفنادق والأبراج 90% ، فيما وصلت نسبة إنجاز البنية التحتية لكامل المشروع إلى 35٪.