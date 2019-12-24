التصنيف الشهري للأندية: الهلال يكتسح آسيويًا ويتفوق على كبار أوروبا

احتل الهلال صدارة لائحة ترتيب الأندية الآسيوية والعربية والسعودية في التصنيف الشهري الجديد لأندية العالم عن ديسمبر 2019.

وجاء الزعيم في المرتبة الـ 16 عالميًا بعدما جمع 9837 بحسب موقع “club world ranking” العالمي.

يسبق الهلال بتلك المرتبة أندية أوروبية كبرى كباريس سان جيرما الفرنسي، وأرسنال وتوتنهام الإنجليزيين، فضلًا عن إشبيلية الإسباني.

وخاض الهلال 5 مباريات خلال شهر ديسمبر وهم..

ضد أوراوا ريد دياموند الياباني بنهائي أبطال آسيا وفاز 2-0

ضد الجبلين في كأس الملك وفاز بنتيجة 4-2

ضد الترجي التونسي في افتتاح مونديال الأندية وفاز 1-0

ضد فلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية وخسر 3-1

ضد مونتيري المكسيكي وتعادل 2-2.

وتراجع الهلال مركزين عن التصنيف السابق، إذ حل بالمرتبة الـ 14 عن شهر نوفمبر.

بينما يرجع أفضل تصنيف للنادي الأزرق إلى عام 2014 عندما وصل إلى المركز الحادي عشر عالميًا.

وبالنظر إلى تصنيف السنوات السابقة، فإن هذا الموسم شهد أفضل إنهاء للعام من جانب الهلال..

إذ أنهى عام 2015 في المركز (28).

عام 2016 في المركز (160).

عام 2017 في المركز (35)

عام 2018 في المركز (108).

بينما هذا العام في المركز (16).

فشل النادي العاصمي في حصد لقب الدوري وخسره بفارق نقطة واحدة أمام النصر فيما عُرف بأغلى مواسم دوري المحترفين.

لكنه في المقابل نجح في اكتساح الجميع قاريًا وظفر بدوري أبطال آسيا، وحجز مقعده الرابع في كأس العالم للأندية.

ويحتل حاليًا المركز الخامس في لائحة الدوري كونه خاض 3 مباريات أقل من خصومه، وإذ ما حقق الانتصار في ثلاثتهم سيعود إلى الصدارة.