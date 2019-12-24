أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرحالة اليحيا

الدمام : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، والذي يعتزم القيام برحلة حول العالم، تنطلق في شهر رمضان المقبل.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية الالتقاء بالثقافات المختلفة، والتعامل معها، والاستفادة مما لديهم من أفكار وعادات، وتعريفهم بثقافة وتاريخ المملكة والعالم العربي، ونقل صورة إيجابية ومشرقة عن بلادنا للعالم، والعمل على مد جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، وضرورة الالتزام بالأمن والسلامة في التخطيط لهذه الرحلة، متمنياً سموه لليحيا التوفيق في رحلته.

من جانبه عبر الرحالة اليحيا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، ودعمه للمبادرات والأفكار التي تسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة وشعبها.