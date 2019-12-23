نجوم أندية الشرقية يكسبون نجوم منتخب البحرين بــ 7 أهداف

الدمام-حمود الزهراني

كسب فريق نجوم قدامى أندية الشرقية المخضرمين نجوم قدامى منتخب البحرين بنتيجة 7 – 2، في اللقاء الذي أقيم في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، والاحتفال بكأس الخليج الذي قدم فيه الرياضيون السعوديون التهاني لأشقائهم في مملكة البحرين باليوم الوطني والفوز بكأس الخليج لكرة القدم، وذلك في اللقاء الودي، بحضور رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة الخليفة، وحضور رئيس الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري وعدد من نجوم كرة القدم، يتقدمهم النجوم الدوليون محيسن الجمعان وعبادي الهذلول عبدالعزيز الدوسري وجمال محمد، وحضور نجوم المنتخب البحريني القدامى بقاية ديسكفري وخميس عيد وعدنان ضيف ومحمد صالح الدخيل وغيرهم.