“غني” يفوز برئاسة أفغانستان ويجدد شرعيته لمفاوضة طالبان

كابول – البلاد

بإعلان مفوضية الانتخابات في أفغانستان، أمس الأحد، فوز الرئيس أشرف غني بولاية رئاسية ثانية بحصوله على50.64% من الأصوات، متغلبا على 18 مرشحًا أبرزهم رئيس الحكومة عبد الله عبد الله، وذلك بعد إجراء فرز أولى للأصوات، جدد الرئيس الأفغاني شرعيته لاستئناف التفاوض مع حركة طالبان للوصول إلى حل سياسي، ينهي الصراع المتواصل في البلاد منذ عام 2001، كما سبق وأعلن “غني” خلال حملته الانتخابية.

وذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات أن 1.9 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، من عدد الناخبين المسجلين البالغ حوالى 9,6 ملايين، وأن أصوات “غني” تكفي ليفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

وكان قد تم تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي بشكل متكرر وسط اتهامات بحدوث مخالفات ومشكلات تقنية في فرز الأصوات.

وتسببت تهديدات حركة طالبان باستهداف الناخبين والإجراءات الأمنية المشددة لتأمين المقترعيين ولجان التصويت في تضاؤل نسب المشاركة في الانتخابات، في نصف أقاليم أفغانستان على الأقل.

وكان الرئيس الأفغاني قد أكد خلال الانتخابات أن هذه الانتخابات ستمهد الطريق للسير في اتجاه السلام بشرعية حقيقية، آمالًا الفوز بولاية ثانية ليحجز موقع محاور لا يمكن تجاوزه للتفاوض مع حركة طالبان، داعيًا الحركة إلى “احترام خيار الشعب ووقف الحرب”، مؤكدا أن “أبواب السلام لا تزال مشرعة”.