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صلاح خاشقجي : القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به
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صلاح خاشقجي : القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1441 هـ      23 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد «صلاح»، نجل الراحل جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، ثقته في القضاء السعودي ، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده.

وقال «صلاح»، عبر تويتر: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

وكانت النيابة العامة أعلنت أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 شخصاً من المدعى عليهم في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي، والحكم بالقتل قصاصاً على 5 منهم، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاماً.

صحيفة البلاد

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