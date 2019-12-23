شروط تناول القهوة في ريجيم الصيام المتقطع

يعد الصيام المتقطع احد أبرز الأنظمة والحميات الغذائية المتعددة للتخلص من الوزن الزائد، وانتشر كثيرا خلال الأيام السابقة حيث يساهم في القضاء والتخلص من الوزن الزائد،عن طريق الامتناع عن الطعام في ساعات معينة في اليوم .
الكثير من الناس يجدون صعوبة في التفكير لعدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع فالنظام الغذائي الذي تتناوله فقط أثناء بعض النوافذ المقيدة زمنياً، وتشمل الأشكال الشائعة للصيام المتقطع الصوم 16: 8 وتناول كل وجباتك في فترة زمنية مدتها 8 ساعات يوميًا، والصوم 5: 2 سريع لمدة يومين كل أسبوع ، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأخرى.