صحة و عافية

شروط تناول القهوة في ريجيم الصيام المتقطع

امنية رشادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1441 هـ      23 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد الصيام المتقطع  احد أبرز الأنظمة والحميات الغذائية المتعددة للتخلص من الوزن الزائد، وانتشر كثيرا خلال الأيام السابقة حيث  يساهم في القضاء والتخلص من الوزن الزائد،عن طريق الامتناع عن الطعام في ساعات معينة في اليوم .

الكثير من الناس يجدون صعوبة في التفكير لعدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع فالنظام الغذائي الذي تتناوله فقط أثناء بعض النوافذ المقيدة زمنياً، وتشمل الأشكال الشائعة للصيام المتقطع الصوم 16: 8  وتناول كل وجباتك في فترة زمنية مدتها 8 ساعات يوميًا، والصوم 5: 2  سريع لمدة يومين كل أسبوع ، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأخرى.

ولكن الكثير يحب شرب القهوة بكميات خلال اليوم ،وتسائل عشاق القهوة هل يمكنني تناول القهوة أثناء الصيام المتقطع؟ بالتأكيد ، يمكنك تناول كوب من القهوة خلال ساعات الصيام دون خوف، فلا يوجد عبء حراري في القهوة : “إذا كنت صائماً لتنقية الجسم ، أو كجزء من ممارسة دينية ، فقد لا يسمح بالقهوة ولكن دون إضافة سكر لها أي سادة ولكن في حالة التخلص من السمنة فهذا لن يمنعك من فقدان الوزن.”

omneia rashad

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