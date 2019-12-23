حزب أردوغان يفقد “ربع” ناخبيه

البلاد – عمر رأفت

أكد رئيس مؤسسة بحثية تركية معنية بقياس توجهات الرأي العام، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يواجه مشكلة كبيرة بعد فقدانه تأييد ما يصل إلى ربع ناخبيه.

وقال محمد علي كولات، رئيس أبحاث “MAK” على تويتر، إن آخر بحث لشركته أظهر أن “25% من الأشخاص الذين صوتوا لصالح الحزب الحاكم بتركيا في انتخابات 24 يونيو لم يقرروا بعد إذا كانوا سيصوتون له مرة أخرى أم لا.

وأضاف كولات أنه على الرغم من هذا التحول الدراماتيكي المحتمل من حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 52.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية و 42.5% في التصويت البرلماني في 24 يونيو 2018، لم يكن هناك ارتفاع مماثل في أصوات أحزاب المعارضة، حيث قد يختار أولئك الذين يفكرون في القفز من السفينة الحاكمة دعم أحد حزبين جديدين أنشأهما سياسيون منشقون عن حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أن أول هذه الأحزاب التي سيصوت لها المنصرفون عن الحزب الحاكم، هو حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية السابق، أحمد داود أوغلو، قبل أكثر من أسبوع ، ومن المتوقع أن يدفع لصالح الناخبين المحافظين، بينما سيتشكل الحزب الثاني خلال شهر واحد من قبل علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق الذي انضم إليه أعضاء سابقون ليبراليون وموالون للغرب من الحزب الحاكم.

وأشار كولات أن البحث وجد أن ربع الناخبين الذين أيدوا الاستفتاء على النظام الرئاسي التنفيذي الجديد للحكومة، يندمون على قرارهم وأن عددًا كبيرًا منهم لو أجري استفتاء الآن سيصوتون لصالح نظام برلماني معزز.

وقال كولات: “هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها زعماء بعض الأحزاب هذا المستوى من النقد الشخصي”. “القيادة الكاريزمية ستحل محلها قيادة صانع الألعاب”.