حائل تحتضن آخر مواسم السعودية

جدة – عبدالهادي المالكي

تشهد المملكة هذه الأيام حزمة من الأنشطة ضمن مواسم السعودية الترفيهية والرياضية والفنية، وقد اطلقت الهيئة العامة للترفيه مواسم السعودية في فبراير عام 2019، ويتضمن 11 موسمًا سياحيًا تغطي أغلب مناطق المملكة، تم العمل على إنتاج البرنامج بواسطة لجنة عليا يترأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

موسم الرياض

نجح موسم الرياض منذ افتتاحه وحتى الآن في استقطاب أكثر من 5 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم كما استطاع تحقيق أرباح هائلة فاقت الـ70 مليون دولار ويعتبر من اكبر المواسم في المملكة من حيث الفعاليات وعدد الزوار حيث بدأت فعالياته منذ يوم 11 أكتوبر وستستمر بعض أحداثه في جميع أنحاء الرياض حتى مارس 2020.

وتشهد العاصمة السعودية طوال فترة الموسم الكثير من الأحداث والفعاليات المتنوعة من تلك الرياضية والمسرحية والموسيقية والترفيهية وعروض الأزياء والسيرك والتي يحدث بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط.

رالي حائل العالمي

تستعد مدينة حائل لاستقبال آخر مواسم السعودية لعام 2019 والذي من المفترض أن يقام في الفترة الممتدة من 22 ديسمبر 2019 حتى 10 فبراير 2020.

في هذا الاطار، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديث له، عن أن المدينة ستستقبل فعاليات متنوعة من شأنها أن تضع بصمة مختلفة لهذا الموسم تبرز إمكانات المنطقة. من بين أكثر الفعاليات المنتظرة لموسم حائل في السعودية، والتي تم الإعلان مسبقاً عنها هو سباق رالي داكار السعودية وهو واحد من أضخم الراليات أو سباقات السيارات والدراجات النارية في العالم والذي يأتي لأول مرة منذ نشأته، إلى قارة آسيا وتحديداً الى الصحراء السعودية.