المضادات الحيوية وحساسية الرضع .. أحدث ورقة بحثية تحذر من العلاقة الخطرة!

المضادات الحيوية لها ضرورة في بعض الحالات الصعبة التي تستلزم تناولها وربما تشمل تلك الحالات الرضع أيضا.

لكن بحسب ما ذكرت ورقة بحثية حديثة، نقلتها سكاي نيوز فإن هناك خطر قد يتسبب فيه تعاطي المضادات بكثرة.

الورقة كشفت عن وجود علاقة بين تناول الأطفال الرضع للمضادات الحيوية وتزايد مخاطر الإصابة بالحساسية في فترات لاحقة من مرحلة الطفولة.

وبحسب البحث الحديث تزيد المضادات الحيوية فرص إصاباتهم ببكتريا القناة الهضمية.

وأشارت الورقة البحثية التي نشرت في العدد الأخير من دورية جاما بيدياتريكس الطبية، عن طبيعة هذا الخطر.

وقالت الورقة إنّ الرضع الذين يتعاطون المضادات الحيوية مثل البنسلين وسيفالوسبورين وغيرها، لديهم فرصا أكبر للإصابة بأمراض الحساسية.