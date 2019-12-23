الخبز الأبيض والفينو .. أغرب دراسة علمية عن مسببات الأرق!

ربما تخشى الأرق كثيرا والذي يرتبط عادة بالقلق او الإرهاق الذهني وغيره لكن الطريف انه ربما يرتبط بالخبز الفينو أيضا.

وفقا لموقع ديلي ميل الذي نقل عنه سبوتنيك، فإن الأبحاث العلمية أشارت إلى تأثيرات الخبز الأبيض الفينو السلبية على جودة النوم.

وقالت بإحتمالية أن يتسبب هذا النوع من الخبز في الأرق.

“العيش الفينو” والتوست، مسميات لما يعرف باسم “الخبز الأبيض”، وهي تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة.

ووجدت الدراسة أن السيدات وخاصة كبار السن اللاتي يتناولن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكرر، مثل الحلويات والخبز الأبيض، يعانين من مشاكل بالنوم.

وذكرت أن نسبة ذلك تتخطى الـ 16%، بسبب تحولها في الدم إلى السكر.

وهو الأمر الذي يؤدى لزيادة إفراز هرمونات المسؤولة عن اليقظة، وفقًا لما نشر بموقع “ديلي ميل” البريطاني.

وقال باحثون في مدينة نيويورك، إن تناول الكثير من السكر يؤدى إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم.

وهو الأمر الذي يجعل الجسم يطلق الهرمونات التي تحرم الشخص من النوم.

وأضاف الباحثون، أن العلاقة قد تكون العكس تماما، فالأشخاص الذين يعانون من الأرق تنتابهم رغبة شديدة في تناول الطعام بشراهة.

وكانت النساء أكثر عرضة لتلك الحالة بنسبة 16%.