اتفاقية لتأهيل 500 باحث عن عمل عبر برنامج تمهير

البلاد : متابعات

أبرمت وزارة النقل مؤخراً، مذكرة تعاون مشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتدريب وتأهيل 500 باحث عن العمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، المعني بالتدريب على رأس العمل والإشراف على المتدربين ووضع خطة لهم، وإقامة برامج تدريبية ودورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة كافة “البري والبحري والجوي والنقل العام”, إضافة إلى السلامة والصحة المهنية, وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

ووقع مذكرة التعاون من وزارة النقل وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومن جانب “هدف” نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد.

وتأتي هذه مذكرة التعاون ضمن عدة اتفاقيات تعقدها الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تحقيقًا للأهداف المشتركة ومواكبة لرؤية المملكة 2030م.

وتهدف المذكرة المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى الوطنية العاملة في قطاع النقل، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة لسوق العمل، من خلال تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر “دروب”، بما يحقق التنمية المستدامة لقطاع النقل ويرفع إسهامه في الناتج المحلي.

كما جرى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في المذكرة، وسيقوم بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح مراحل سير عمل المذكرة.