أمير نجران : قواتنا تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري

نجران: واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران ، أن ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار والخير النعيم , هو بسبب التمسك بالشريعة الإسلامية، التي ينبثق منها وجوب الالتفاف تحت ولي الأمر، والسمع والطاعة له في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ورئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني، الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، وأمير الفوج التاسع والثلاثين، مشل بن سالم بن طواله، حيث نوّه سموه بدور جميع الإدارات والأجهزة، حكومية وأهلية، في دعم ومساندة المرابطين على الحد الجنوبي، كلاًّ في تخصصه، ومن بينها التوجيه المعنوي.

وأعرب سموه عن فخر كل السعوديين، والعرب والمسلمين الصادقين، واعتزازهم بقواتنا العسكرية، التي تسلحت بالإيمان قبل العتاد العسكري، نصرة للإسلام وسماحته، ودفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين، وردع من يحاول المساس براحة وطمأنينة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواطن والمقيم والزائر.

من جهته، بيّن معالي الشيخ الشثري أن ما يميز المملكة هو أن اجتمعت على أرضها مقومات الحياة الستة، طمأنينة النفس، وحدة المجتمع، الأمن، الاستقرار السياسي، رغد العيش وصحة الأبدان.