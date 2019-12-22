6 آلاف وظيفة لأبناء تبوك في “مشروع نيوم”

البلاد : متابعات

عقدت شركة نيوم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شراكة من شأنها أن تخلق الآف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك خلال السنوات القليلة القادمة وتساهم في ذات الوقت في دعم أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير العنصر البشري في المملكة

وبموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل عدد يصل إلى نحو 6 ألاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمس القادمة ليحصلوا بعد تخرجهم على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة التي سيوفرها المشروع في قطاعاته الاقتصادية المتعددة.

وسيركّز التدريب على المهارات التي تتطلّبها القطاعات الأساسية في تخصصات الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات. وستضمن نيوم حصول المتخرّجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم.

كما سيتم تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية تقدم تدريب نوعي ذا مستوى عالي متميز وذلك بشراكة إستراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع.

وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

وفي هذا الإطار، قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: “إن شراكتنا اليوم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأكيد على ثقتنا في قدرة أبناء المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك مشاركتنا في بناء أرض المستقبل في نيوم والتي نسعى بكل جهد أن تكون وجهة عالمية لاستقطاب أفضل العقول لخلق مجتمع أعمال مزدهر. وسنواصل الاستثمار في برامج مختلفة لتمكين وتطوير كفاءات المجتمع المحلي والوطن بشكل عام.”

من جهته قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن الاتفاقية تأتي استشعاراً للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في نمو الوطن والاستثمار في الكوادر البشرية وتأكيداً لدعم رؤية المملكة 2030 .