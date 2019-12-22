هزة في البحر الأحمر بقوة 3.4 ريختر

جدة : ياسر بن يوسف

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، (الأحد) – هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.

وأكد الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ بأن الهيئة تراقب النشاط الزلزالي على مدار الساعة عبر 250 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويقوم المركز بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة عند حدوث أي مؤشرات على وجود نشاط زلزالي في أي من المصادر الزلزالية، حتى تتمكن هذه الجهات من اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.