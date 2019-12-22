مقتل 4 شرطيين ومسلح إثر اشتباك شمالي بغداد

بغداد : وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم مقتل أربعة شرطيين ومسلح إثر اشتباك مسلح بمحافظة (صلاح الدين) شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي اعترضوا مساء امس السبت حاجزاً أمنيًا تابع لشرطة حماية نفط (بيجي) في خط السحل التابع للمحافظة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية ردت على التعرض وتمكنت من قتل عنصر إرهابي يرتدي حزام ناسف فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة ، مشيراً إلى أن القوة الأمنية شرعت بعد ذلك بتفتيش المنطقة إلا أن عبوة ناسفة انفجرت متسببة بإصابة ضابط بجروح.