مقتل قيادات وعناصر حوثية وتحرير مواقع في صعدة

عدن – وكالات

أعلن الجيش اليمني مقتل قيادي عسكري حوثي في معارك بجبهة “باقم” بمحافظة “صعدة” شمال البلاد.وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت الوكالة عن قائد محور آزال اللواء 102 خاصة، العميد ياسر الحارثي، قوله إن “قوات الجيش نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي الانقلابية في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية ، وأسفرت العملية عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار ، كما اغتنم الجيش الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم إعطاب مدرعة والسيطرة عليها.

وفي وقت سابق لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش الوطني، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، كما أحبطت قواته محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، باتجاه موقعي “القهرة”، و”وينان”، شمالي منطقة مريس، أجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.

ويخوض الجيش الوطني اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.