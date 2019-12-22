فتح إعارة العاملين بين المنشآت الصحية عبر “أجير”

الرياض – سامية الغريبي

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر برنامج “أجير” وذلك لتيسير وتنظيم وصول المنشآت الصحية إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، مبينة أن إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام وصل الآن إلى 4 قطاعات.

وأكدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل إلكتروني مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط المعتمدة والتي تتطلب أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق.

وأضافت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشروط تشمل أيضاً ألّا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، وألا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة، ولإتمام الإعارة يلزم إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

ويتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.