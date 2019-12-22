عقوبات أمريكية على شركات خط الغاز الروسي

واشنطن – ا ف ب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي 2” (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، فيما أكدت موسكو أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.

وتعتبر واشنطن أن أنبوب “السيل الشمالي 2” سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.

ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا.

ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

وتقضي العقوبات الأمريكية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط “السيل الشمالي 2” والخط الروسي التركي “ترك ستريم”، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية الممنوحة لهم.

ومنذ بداياته، واجه المشروع عقبات عديدة. ولم يحصل “السيل الشمالي 2” على الضوء الأخضر من الدنمارك لعبور أراضيها قبل نهاية أكتوبر، ما يمكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقررا في نهاية 2019.