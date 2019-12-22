حملة للكشف والتفتيش على شركات ومؤسسات السلامة بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة : واس

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، حملة للكشف والتفتيش على شركات ومؤسسات السلامة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في ( وزارة التجارة- أمانة العاصمة المقدسة- مكتب العمل-هيئة المواصفات والمقاييس )

وتهدف الحملة إلى التأكد من جودة الأعمال المقدمة وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت، ومدى مطابقة معدات وانظمة الوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس إلى جانب التأكد من ممارسة نفس النشاط المرخص وفق اللائحة المنظمة لذلك، واكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على اكمل وجه.

وتستمر الحملة قرابة أسبوع حتى تنتهي من كافة المواقع المستهدفة.