تراكم الدهون يؤثر على مرونة التفكير لدى كبار السن

أوضحت الدراسات العلمية الحديثة ،أن معظم الأشخاص في مرحلة الأربعينات والخمسينات من العمر، والذين لديهم كميات كبيرة من الدهون في منطقة البطن ، لديهم ذكاء ضعيف في السوائل مع تقدمهم في السن.. وعلى النقيض من ذلك ، يبدو أن كتلة العضلات الكبيرة عامل وقائي.

فحصت الدراسة في كلية الطب جامعة “نيويورك – بيانات أكثر من أربعة آلاف مشارك في البنك البريطاني في منتصف العمر إلى كبار السن من الرجال والنساء، حيث فحص الباحثون القياسات المباشرة لكتلة العضلات الهزيلة والدهون في البطن والدهون تحت الجلد ، وكيف كانت مرتبطة بالتغيرات في ذكاء السوائل على مدى ست سنوات.

كشف الباحثون عن أن قلة العضلات وزيادة الدهون في الجسم قد تؤثر على مدى مرونة تفكيرنا مع تقدمنا في السن ، موضحة أن التغيرات في أجزاء من الجهاز المناعي قد تكون مسؤولة عن ذلك.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج قد تؤدي إلى علاجات جديدة تساعد في الحفاظ على المرونة العقلية لدى البالغين المتقدمين في العمر ممن يعانون من السمنة أو أنماط الحياة المستقرة أو فقدان العضلات التي تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر ،وقال أحد الباحثين : “يبدو أن العمر الزمني ليس عاملاً في تناقص ذكاء السوائل بمرور الوقت“.

وأضاف “يبدو أنه عصر بيولوجي وهو مقدار الدهون والعضلات”.. بشكل عام ، يبدأ الأشخاص في اكتساب الدهون وفقدان العضلات الهزيلة بمجرد بلوغهم منتصف العمر ، وهو اتجاه مستمر مع تقدمهم في السن .. للتغلب على هذا ، يصبح تنفيذ إجراءات التمارين الرياضية للحفاظ على العضلات الهزيلة أكثر أهمية.



وأكد العلماء ضرورة ممارسة التمرينات ، خاصة التدريب على المقاومة ، أمر ضروري للنساء في منتصف العمر، اللائي عادة ما يكون لديهن كتلة عضلية أقل من الرجال

