أمير جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

جيزان : واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من الضباط بقيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ سموه المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور منسوبي حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة جازان ، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.