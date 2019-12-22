 أطعمة صحية تمنحك الطاقة أثناء العمل

يلجأ الكثير من الأشخاص العاملين لطلب الوجبات الجاهزة أثناء شعورهم بالجوع في العمل ،دون النظر لخطورة الاكثار من تناولها وأنها غير صحية تؤثر عليهم فيما بعد ،ونقدم لكم بعض الوجبات الخفيفة التي تمنحكم الطاقة بالعمل …

الشوفان

لا وقت لتناول وجبة الإفطار أثناء التسرع في الخروج والذهاب للعمل، فإذا عليك شراء كحك الشوفان فهو مليء بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تعزز صحة القلب وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم ، لذلك لن تحتاج إلى تناول الطعام مرة أخرى قبل ماجيء وقت وجبة الغداء.

المكسرات

المكسرات تعد من الأغذية الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم جيد، فالمكسرات تحتوي علي البروتين والألياف والدهون الصحية للقلب، وهذا سيجعلك راضيًا عن حفنة صغيرة يوميا للحصول علي فوائدها.

زبدة الفول السوداني

الحفاظ على تناول زبدة الفول السوداني، يساهم في الحصول على جرعة من الدهون الصحية بالإضافة إلى بروتين الذي يحتاجه الجسم، ولذا فهي خيرا جيدا.

تونة

الوجبات الخفيفة الصحية للعمل يمكن أن تتضاعف كخيارات الغداء في حالات الطوارئ.، ولذا يمكنك تناول سلطة التونة عند الشعور بالجوع خلال ساعات العمل، فهي وجبة غنية بالبروتين كما أن التونة غنية بالأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتبطئ من تدهور الحالة العقلية المرتبطة بالعمر.

الشوكولاته الداكنة

وجبة خفيفة صحية من الشوكولاتة الداكنة لتناول الطعام في العمل، فقد كشفت دراسة صغيرة أن الشيكولاتة الداكنة ترضي الجوع أكثر من الحليب أو الشوكولاتة البيضاء ، مما يحد من تناول الطعام المكتسب من الطائش.