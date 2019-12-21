5 ذهبيات وفضية للسعوديات في معرض اختراعات تايوان

جدة – ياسر بن يوسف

شاركت ستة أعمال سعودية في معرض الاختراعات والابتكارات 2019، الذي أقيم في مدينة كاوشونج بدولة تايوان في ديسمبر الحالي بإشراف البروفيسور ناجية الزنبقي؛ إذ حصدت هذه الأعمال خمس ميداليات ذهبية لكل من د. سمر السقاف و د. حنان باعقيل مع طالباتها فداء فرج وفردوس بالعمش من جامعة الملك عبدالعزيز وكذلك عزيزة عقيلي من ثانوية الموهوبات بجدة، وهيام نصير مديرة معهد الأمل بجدة ، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب الطالبة نورة الراجحي من معهد الأمل.

وكان الركن السعودي في المعرض محور اهتمام معظم الدول المشاركة؛ حيث زارته أغلب الدول وسجلت أعجابها بما يعرض من أعمال سعودية فيه وقد أبدت أعجابها وتشجعيها، وذلك حين بادرت بتقديم جوائز خاصة لهذه الأعمال.