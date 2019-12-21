الرياضة

يفقد أياكس لاعبه لفترة غير معلومة..

نجم أياكس أمستردام يصاب بمرض في القلب

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ربيع الآخر / 1441 هـ      21 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن حامل لقب الدوري الهولندي، أياكس أمستردام، عن إصابة مدافعه داني بليند بالتهاب في عضلات القلب.

 

بحسب ما نشره النادي العاصمي على موقعه الرسمي، فإن بليند (29 عامًا) سيغيب عن التدريبات إلى أجل غير مُسمّىً.

وتعرض بليند إلى حالة إغماء عقب مباراة فريقه ضد فالنسيا بدوري أبطال أوروبا في العاشر من ديسمبر الحالي.

وخضع على إثره إلى تركيب جهاز “ICD” تحت الجلد لتنظيم ضربات القلب ومنعها من العزوف عن المُعدّل الطبيعي.

سيغيب قائد دفاعات أياكس عن مباراة أدو دين هاج غدًا الأحد، كما غاب عن مباراة تلستار الماضية.

يشير تقرير من يومية “تلجراف” الهولندية إلى إمكانية غيابه خلال مجريات شهر يناير القادم بالكامل لمزيد من إجراءات السلامة.

ونشر بليند مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عبّر من خلالها عن امتنانه لمن ساندوه..

“أولًا أريد أن أشكركم لإرسالكم لي كل تلك الرسائل، لقد ساعدني هذا حقًا وأنا أقدره، إنه لطف منكم وأشكركم عليه”.

“ثانيًا لقد نشر أياكس بيانًا عبر الإنترنت عن حالتي وأنا الآن أشعر على نحو جيد وأحاول العودة في أقرب وقت”.

“مرة أخرى أشكركم على كل شيء وأراكم قريبًا يا رفاق”.

محمد ابو الوفا

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