نجم أياكس أمستردام يصاب بمرض في القلب

أعلن حامل لقب الدوري الهولندي، أياكس أمستردام، عن إصابة مدافعه داني بليند بالتهاب في عضلات القلب.

بحسب ما نشره النادي العاصمي على موقعه الرسمي، فإن بليند (29 عامًا) سيغيب عن التدريبات إلى أجل غير مُسمّىً.

وتعرض بليند إلى حالة إغماء عقب مباراة فريقه ضد فالنسيا بدوري أبطال أوروبا في العاشر من ديسمبر الحالي.

Come back stronger, Daley Blind. 🙏🏾 pic.twitter.com/06c6yLsbU4 — Rashford GOAT (@RashfordGoat) December 21, 2019

وخضع على إثره إلى تركيب جهاز “ICD” تحت الجلد لتنظيم ضربات القلب ومنعها من العزوف عن المُعدّل الطبيعي.

سيغيب قائد دفاعات أياكس عن مباراة أدو دين هاج غدًا الأحد، كما غاب عن مباراة تلستار الماضية.

يشير تقرير من يومية “تلجراف” الهولندية إلى إمكانية غيابه خلال مجريات شهر يناير القادم بالكامل لمزيد من إجراءات السلامة.

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X — Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019

ونشر بليند مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عبّر من خلالها عن امتنانه لمن ساندوه..

“أولًا أريد أن أشكركم لإرسالكم لي كل تلك الرسائل، لقد ساعدني هذا حقًا وأنا أقدره، إنه لطف منكم وأشكركم عليه”.

“ثانيًا لقد نشر أياكس بيانًا عبر الإنترنت عن حالتي وأنا الآن أشعر على نحو جيد وأحاول العودة في أقرب وقت”.

“مرة أخرى أشكركم على كل شيء وأراكم قريبًا يا رفاق”.