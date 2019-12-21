الدولية

ليبيا.. العثور على 5 جثث متحلله لمهاجرين غير شرعيين

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1441 هـ      21 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طرابلس : وكالات

عثرت الدوريات الصحراوية المشتركة وفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق والبيضاء شرق ليبيا على 5 جثث متحللة لمهاجرين غير شرعيين جنوب مدينة طبرق بنحو 180 كلم.

وأوضح المكتب الإعلامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق في بيان له أنه أثناء قيام مكتب الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية المشتركة بجولة استطلاعية على المنطقة الممتدة من الشعبة إلى واحة الجغبوب، لمسافة تصل 300 كلم، تم على العثور على خمس جثث متحللة.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثث بطريقة صحيحة، بالإضافة لأوراقهم حسب القوانين لتحديد جنسياتهم وهوياتهم.

صحيفة البلاد

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