لعنة الانشغال بالهاتف والبعد عن الصحبة.. مطعم إيطالي يحل المشكلة بطريقة لطيفة

لعنة الهاتف والبعد عن الأهل بسببه قدم لها مطعم إيطالي، حلا بتقديم عرض مغر لرواده بشرط غريب.

المطعم حائز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول الإنجليزية، في يونيو الماضي.

ووفقا لسبوتنيك، قدم المطعم عرضا مغريا لزبائنه، وهو خصم كبير على الفاتورة في حال قاموا بتنفيذ شرط يفرضه المطعم.

واشترط المطعم، على الراغبين في الحصول على الخصم، تسليم هواتفهم الذكية في بداية تناول طعامهم.

ويسعى المطعم لتطبيق برنامج يعرف باسم “هيا نتحدث”، من أجل تشجيع الزبائن على قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون وجود مصادر لعنة تشتت انتباههم.

وبعدما يقوم الزوار بتسليم هواتفهم للنادل الذي يضع الهواتف في صندوق ويتم إغلاقه بمفتاح.

ويتم تسليم الزبائن هواتفهم عند المغادرة، ووصف الزبائن تلك الفكرة بـ”الرائعة”.