“صحوة” ريال مدريد “ترعب” أتلتيكو بلباو

جدة – مصباح معتوق

تختتم مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني “الليغا” غدا (الأحد) بإقامة 5 مواجهات مهمة لكافة الأندية العشرة

ويستضيف ليجانيس صاحب المركز 19 نظيره فريق إسبانيول الذي يتذيل الترتيب في المركز 20

ويحل ريال سوسيداد المتواجد في المركز السادس ضيفاً على فريق أوساسونا الذي يقبع بالمركز العاشر

وفي مواجهة قوية بين فريقي ريال بيتيس المتواجد في المركز 12، مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس

إذ سيقام اللقاء على ستاد بينتو فيامارين، ويستضيف فريق ليفانتي نظيره فريق سيلتا فيغو في مباراة متكافئة بينهما.

وستكون السهرة الكروية بين فريقي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، مع نظيره فريق أتلتيك بلباو صاحب المركز السابع

ويأمل “الملكي” من تحقيق الفوز بعد الصحوة الكبيرة التي كانت في اللقاء السابق أمام فريق برشلونة ضمن كلاسيكو الكرة الاسبانية والتي انتهى بينهما بالتعادل السلبي.