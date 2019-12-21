المحليات

جلسة ثقافية عن أهمية القراءة

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1441 هـ      21 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

تناولت الجلسة الثقافية التي أقيمت بالمسرح الرئيس بمعرض جدة الدولي للكتاب موضوع “حديث القراء”، بمشاركة بندر الأسمري وخالد الحربي وعبدالرحمن العصيمي؛

حيث تناولوا تجاربهم مع القراءة وأهميتها للجميع وأهمية العلم ودوره في تطور ورقي الأمم وفكر الإنسان، كما ركزوا على قراءة القرآن وأهمية ذلك؛ لأنه يؤسس من يقرأه بتمعن على أسس صلبة مؤكدين أهمية تحديد الأهداف لكل من يريد القراءة والاطلاع والبعد عن المشتتات؛ كوسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من مصادر المعلومات التي تضخها، وفي ختام الجلسة تم تكريم المشاركين.

صحيفة البلاد

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