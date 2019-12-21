تعويض راكبة سقطت عليها القهوة

فيينا – وكالات

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما، بالحصول على تعويض من أي شركة طيران في حال سقطت قهوة ساخنة على راكب؛ حتى إن لم تكن أي عوامل طيران هي المتسببة في ذلك.

وقالت المحكمة: إن مثل هذه الإصابات ليس بالضرورة أن تكون على صلة بعوامل مرتبطة بعوامل السفر جوا، لكي تشكل أسبابا لتعويض الراكب.

جاء الحكم في قضية نمساوية، طلبت فيها راكبة تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة طيران ، فيما قالت شركة الطيران المدعى عليها: إنها مسؤولة فقط إذا حدث ذلك بسبب عوامل مرتبطة بالطيران ، لكن المحكمة الأوروبية أوضحت في حيثيات الحكم : “ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطا بالطيران.”