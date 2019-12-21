اليونسكو تستضيف معرض فنان تشكيلي سعودي

باريس-واس

استضافت اليونسكو في باريس، معرضاً فنياً للخط للفنان التشكيلي عثمان الخزيم، الذي حمل عنوان “حروف بدون كلمات”، وذلك على هامش احتفاء المنظمة باليوم العالمي للغة العربية، وافتتحه المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي .

وضم المعرض 30 لوحة، تتكون من الحروف العربية، ومكتوبة بألوان وأساليب متعددة، وهو امتداد لمعرض أقيم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في العاشر من سبتمبر الماضي، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضح الفنان عثمان الخزيم، أن الخط العربي يعدّ فنًا من الفنون الجاذبة للغربيين، ومتذوقي الفن في العالم، الذي يرونه عن طريق لوحات الآيات القرآنية، حيث يمثل بالنسبة لهم جمالاً روحانيًا يجذبهم للثقافة البصرية العربية، كأي شخص متذوق للفن في العالم، مضيفًا أن لوحاته دعوة للاستمتاع بجمال الخط، أياً كانت لغته ومن دون تأثير الكلمة، مثلها مثل الأفلام الصامتة والصور الفوتوغرافية، التي ليس لها وصف بالمعنى، وفي حال وصفها ستفقده جزءًا من جمالها، ومن هنا جاءت تسمية المعرض ” حروف بدون كلمات”.