النفط يحافظ على مكتسباته للأسبوع الثالث

لندن – وكالات

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أشهر، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي؛ بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ضغطت على الطلب وكذلك على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6 سنتات أو 0.09 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 %، إلى 61.12 دولار للبرميل.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل. وكانت الصين قد أعلنت عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية يناير.

ورفع جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس توقعاتهما لأسعار النفط في 2020 في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك، وتحسن آفاق التجارة العالمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا في أوائل ديسمبر على تنفيذ خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا ، وعقب التقدم في اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة.