الجيش الليبي يتصدى للغزو التركي ويقترب من قلب طرابلس

بنغازي – وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: “إن المليشيات الإرهابية تهيئ مدن مصراتة وطرابلس وزوارة لتكون مركزا للقوات التركية في ليبيا”، كما تسعى إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لقاعدة تركية.

وشدد على أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مصراتة وزليتن والخمس، وأنه استهدف مستودعات للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية وغرفة عمليات المليشيات ودشم وهوائيات التشويش في مصراتة ، مضيفا بأنه تم تدمير موقع صواريخ دفاع جوي وموقع رادارات استطلاع بالمدينة لشل قدرات المليشيات الإرهابية، وتدمير قدراتهم العسكرية، لمنعهم من المناورة والتحرك.



وأكد المسماري أن الغارات أسقطت قتلى يحملون الجنسية التركية. وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس أكد أن القوات البرية تقوم بالزحف الثابت نحو قلب العاصمة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانشقاقات داخل صفوف المليشيات.